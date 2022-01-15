Известная хореограф и победительница одного из сезонов шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева показала, какие выступления поставила в Грузии.

Как пишет Politeka.net, короткий ролик появился в Instagram Илоны Гвоздевой.

Как известно, в Тбилиси Гвоздева стала хореографом-постановщиком сразу пяти танцев для интернационального эфира грузинской версии шоу «Танцы со звездами».

В Грузию Илону позвал давний друг и партнер по шоу "Танцюють всі" Евений Карякин.

Вот теперь проект подходит к концу и известная танцовщица показала результаты своей работы.

«Проект закончился, а память останется навсегда…», - подписала видео Илона Гвоздева.

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