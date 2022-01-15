Как пишет Politeka.net, короткий ролик появился в Instagram Илоны Гвоздевой.
Как известно, в Тбилиси Гвоздева стала хореографом-постановщиком сразу пяти танцев для интернационального эфира грузинской версии шоу «Танцы со звездами».
В Грузию Илону позвал давний друг и партнер по шоу "Танцюють всі" Евений Карякин.
Дочь Пугачевой Орбакайте показала мужа-красавца, который младше нее на шесть лет: "Совет вам, да любовь"
Внезапно ушел из жизни экс-глава СБУ, украинцы скорбят: "Сейчас таких не делают"
"Шайло копия дедушка": в Сети всплыли редкие кадры молодой Анджелины Джоли с отцом
Ведущая "Танців з зірками" Онуфрийчук хвастнула кадрами с мужем-миллионером: "Ни за какие деньги"
Конфликт Билык и Вакарчука всплыл наружу, на что обиделась певица: "Я впервые об этом говорю"
Вот теперь проект подходит к концу и известная танцовщица показала результаты своей работы.
«Проект закончился, а память останется навсегда…», - подписала видео Илона Гвоздева.
Напомним, Илона Гвоздева, уехавшая работать за границу, засветила пачку стодолларовых купюр: "Зарплату выдали"
А еще Politeka писала, Гвоздева из «Танців з зірками» в ночнушке растаяла в объятиях мужа: «Похож на Макса Барских…»
Также Politeka сообщала, Гвоздева из «Танців з зірками» умилила семейными фото, засветив младшего сына: «Мягенький гномик»