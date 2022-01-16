Як повідомляє Politeka.net, відомий український актор та переможець "Танців з зірками" Артур Логай розповів в Instagram, чи варто очікувати продовження серіалу "Моя улюблена Страшко".
Серіал "Моя улюблена Страшко" закінчився сценою пристрасного поцілунку Насті і Макса під дощем і написом на екрані "продовження буде...". Але що буде далі: розвиток відносин героїв, їх любові, або, можливо, продовження серіалу?
"Буде чи не буде наступний сезон? Так, як я не впевнений, що вам говорити... Але, якщо буде, ви обов'язково дізнаєтеся про це одні з перших", - пообіцяв Артур Логай.
Варто відзначити, що тим часом творці серіалу "Моя улюблена Страшко" нарешті розкрили: ДРУГИЙ СЕЗОН БУДЕ!
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Варто відзначити, що ми побачимо в другому сезоні гучного серіалу, як будуть розвиватися відносини Макса (Олександр Соколов) і Насті (Ірина Поплавська), чи залишаться вони разом і яка доля чекає компанію Bonvisage і всіх її співробітників.
Нагадаємо, переможець "Танців з зірками" Логай розповів про НП на борту літака, в якому летів.
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