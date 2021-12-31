Звезда сериала "Моя улюблена Страшко" Артур Логай опубликовал в своем Instagram кадры, где показала свою семейную идиллию и пожаловался, что времени на отдых с близкими всегда мало.
В перерыве между сьемками в кино победитель шоу "Танці з зірками" Артур Логай успел прогуляться вместе со своей женой и младшим сыном по Польше. А некоторое время назад актер посетил Стамбул в Турции. Кроме того, Артур Логай признался, что планирует улететь с женой к морю - при этом родители не возьмут на уикенд сына Леву. У актера есть еще и старший сын – Герман от предыдущих отношений.
"Сейчас мы в Польше, а пару недель назад я был в Стамбуле. И уже в начале года мы с Евгенией полетим к морю", - рассказал актер.
Сразу после этого признания на Артура Логая посыпалась критика пользователей сети. Они не могли понять, "как же так можно, ехать к морю без детей". Но артист нашелся, что ответить.
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"Да, что вы говорите? А как насчет совместного времени для пары? Любой хороший психолог вам скажет: "Отдых с ребенком - это отдых только ребенка. А мужу и жене всегда нужно время только для двоих. Ведь счастливы мама и папа - счастлив ребенок", - заявил Артур Логай.
Напомним, что Артур Логай рассказал о своих впечатляющих гонорарах.
Как сообщала Politeka, Логай рассказал о традициях на "Танцях з зірками".
Также Politeka писала, что Артур Логай рассказал о внебрачном сыне.