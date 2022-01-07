Как сообщает Politeka.net, известный актер и звезда "Танців з зірками" Артур Логай опубликовал в Instagram-сторис кадры из самолета и рассказал о ЧП, которое там произошло. По словам артиста, большинство пассажиров в самолете спали, когда бортпроводники в громкоговоритель спросили, есть ли в самолете медработники.

"Бортпроводницы и бортпроводники начали подходить к пассажирскому месту, что-то туда приносить и о чем-то обеспокоено переговариваться. От суеты в проходе и включенного света большинство пассажиров проснулись, и бортпроводница снова задала свой вопрос. На этот раз откликнулись сразу несколько человек, ну один из них точно был медработником", - рассказал Артур в сторис.

Также он добавил, что собралось много людей, несколько медработников. А вообще от этой ситуации на борту актеру стало не по себе. "Было, если честно, не по себе. Первая мысль: хоть бы никто не умер. Потому что все были обеспокоены и растерянны.

Однако, как оказалось, одному из пассажиров стало плохо из-за выпитого алкоголя. "Вывод: не надо пить на борту самолета. Да и вообще не стоит много пить. Следите за здоровьем", - подытожил Логай.

Напомним, На победителя "Танців з зірками" Логая обрушилась волна негатива из-за планов на отдых: "Да что вы говорите...".

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