Відома гумористка та актриса "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна показала, як виглядає під незвичайним світлом.

Як передає Politeka.net, Катерина Нікітіна є популярною актрисою. Вона прославилася завдяки своїй участі в шоу "Жіночий квартал". Також гумористка брала участь у безлічі гумористичних проєктів, де показала себе як хорошу гумористку. Крім роботи в "Жіночому кварталі" Катерина Нікітіна займається спортом, і навчає цьому інших.

Так, на цей раз актриса "Жіночого кварталу" опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Катерина Нікітіна показала себе під променями фіолетової неонової лампи, якою підсвічує обличчя. Варто відзначити, що світло від лампи підкреслює глибокий колір очей актриси.

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Як там ваш січень?!

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Мій:🍷 🎉 🌪", — висловилася Катерина Нікітіна.

Шанувальники актриси залишили їй кілька коментарів під фото: "Відпочивай, просто з моїм❤️".

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