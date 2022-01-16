Известная юмористка и актриса "Женского квартала" Екатерина Никитина показала, как выглядит под необычным светом.

Как передает Politeka.net, Екатерина Никитина является популярной актрисой. Она прославилась благодаря своему участию в шоу "Женский квартал". Также юмористка принимала участие в множестве юмористических проектов, где показала себя как хорошую юмористку. Помимо работы в "Женском квартале" Екатерина Никитина занимается спортом, и обучает этому других.

Так, на этот раз актриса "Женского квартала" опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Екатерина Никитина показала себя под лучами фиолетовой неоновой лампы, которой подсвечивает лицо. Стоит отметить, что свет от лампы подчеркивает глубокий цвет глаз актрисы.

"VIBES



Как там Ваш январь?!

Опиши смайликами



Мой:🍷🎉🌪", — высказалась Екатерина Никитина.

Поклонники актрисы оставили ей несколько комментариев под фото: "Отдыхай, просто с моим❤️".

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