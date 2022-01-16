У студії "Дизель шоу" анонсували новий проект і вже показали перші веселі кадри майбутньої прем'єри.

Як повідомляє Politeka.net, на сторінці проекту "Дизель шоу" Instagram опублікували кумедні кадри зі зйомок нового проекту "DIZEL SHORT" і анонсували його прем'єру. На фото видно акторів проекту в кумедний образах і з намальованими жовтими шортами. Особливо забавно ці шорти виглядають на"бабусь".

"Вся справа в шортах! А в нашому випадку - в "DIZEL SHORTах". Чим вони відрізняються від звичайних? Унікальним гумором, новими цікавими історіями і дуже красивою картинкою. Дивіться прем'єрну трансляцію нашого нового проекту 21 січня о 18:00 на ютуб-каналі "Фільми та серіали Дизель Студіо"! Обіцяємо, без "SHORTов" не залишиться ніхто!",- йдеться у підписі до публікації.

Користувачі схвально прийняли новину про прем'єру нового проекту "Дизель шоу" і почали обговорювати кумедні кадри в коментарях.

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