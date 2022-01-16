Звезда "Дизель шоу" актриса Виктория Булитко устроила марафон с фото, делясь с публикой яркими моментами - включая тот, когда испытывала настоящее счастье.

38-летняя Булитко в Инстаграм предложила фанатам самим выбрать, какие фото из ее жизни они хотели бы увидеть. Один из подписчиков предложил показать то, на котором она счастливая, передает Politeka.net.

Рыжеволосая бестия предстала на снимке с наградами и букетом в руках, силясь улыбаться более сдержанно, когда хотелось кричать от радости.

В подписи звезда "Дизель шоу" рассказала, почему это фото особенное. В тот день ей вручили сразу несколько наград за спектакль, что стало полной неожиданностью.

"Когда не ожидала, что получу аж две театральные награды за спектакль "Прошлым летом в Чулимске". Кстати, на мой день рождения, 25 и 26 января, мы будем играть эту драму", - сообщила Булитко.

Еще фанаты попросили Викторию показать несколько детских фото, что она и сделала. На одном из них в милой девчушке лет двух уже можно узнать будущую актрису, а на втором звезда предстала совсем крохой в ползунках на руках, видимо, у отца.

Напомним, Булитко из "Дизель шоу" присмотрела себе еще одну Tesla всего через месяц после покупки первой: "Что тут сказать..."

Как сообщала Politeka, "кто эта девушка?": Булитко из "Дизель шоу" впечатлила преображением, показательное видео