Виктория Булитко первого декабря прошлого года рассказала о своем новом дорогом автомобиле марки "Tesla", пишет Politeka.net. Артистка не могла нарадоваться новому приобретению.
А новых сторис Инстаграм снова заглянула в автосалон и присмотрела себе еще одну машину этой марки.
Звезда рассказала о душевном приеме.
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А на кадрах показала машину, которая ей понравилась.
"Космос", - написала звезда.
Виктория Булитко обосновала свой выбор
"После праздников и количества родных поняла, что нужна такая машина сразу на 7 человек", - поделилась артистка.
"Ох уж эти крылышки. Что тут сказать, влюбилась", - написала звезда "Дизель Шоу".
Отметим, Виктория Булитко рассказала, что впервые села за руль, когда ей не было 10 лет. Девочку учил водить дедушка, который садил себе на коленки, а когда подросла, то сама стала жать на педали.
Звезда вспоминает, что училась водить за рулем "Жигулей" с механической коробкой передач, и могла заглохнуть посреди дороги.
Напомним, Булитко из "Дизель шоу" показала свой новый автомобиль
Как сообщала Politeka, Булитко из "Дизель шоу" оказалась "запертой" из-за проделок Крутоголова и Бережка
Также Politeka писала, что Булитко из "Дизель шоу" в купальнике решилась показать фигуру без фотошопа