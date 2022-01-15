Звезда "Дизель шоу", актриса Виктория Булитко, первого декабря хвасталась новым приобретением - автомобилем марки "Tesla", спустя чуть больше месяца присмотрела себе еще один.

Виктория Булитко первого декабря прошлого года рассказала о своем новом дорогом автомобиле марки "Tesla", пишет Politeka.net. Артистка не могла нарадоваться новому приобретению.

А новых сторис Инстаграм снова заглянула в автосалон и присмотрела себе еще одну машину этой марки.

Звезда рассказала о душевном приеме.

А на кадрах показала машину, которая ей понравилась.

"Космос", - написала звезда.

Виктория Булитко обосновала свой выбор

"После праздников и количества родных поняла, что нужна такая машина сразу на 7 человек", - поделилась артистка.

"Ох уж эти крылышки. Что тут сказать, влюбилась", - написала звезда "Дизель Шоу".

Отметим, Виктория Булитко рассказала, что впервые села за руль, когда ей не было 10 лет. Девочку учил водить дедушка, который садил себе на коленки, а когда подросла, то сама стала жать на педали.

Звезда вспоминает, что училась водить за рулем "Жигулей" с механической коробкой передач, и могла заглохнуть посреди дороги.

Напомним, Булитко из "Дизель шоу" показала свой новый автомобиль

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