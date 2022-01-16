Как сообщает Politeka.net, на странице проекта "Дизель шоу" Instagram опубликовали забавные кадры со съемок нового проекта "DIZEL SHORT" и анонсировали его премьеру. На фото видно актеров проекта в забавный образах и с нарисованными желтыми шортами. Особенно забавно эти шорты выглядят на "бабушках".

"Все дело в шортах! А в нашем случае – в "DIZEL SHORTах". Чем они отличаются от обычных? Уникальным юмором, новыми интересными историями и очень красивой картинкой. Смотрите премьерную трансляцию нашего нового проекта 21 января в 18:00 на ютуб-канале "Фильмы и сериалы Дизель Студио"! Обещаем, без "SHORTов" не останется никто!", - говорится в подписи к публикации.

Пользователи одобрительно приняли новость о премьере нового проекта "Дизель шоу" и принялись обсуждать забавные кадры в комментариях.

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