Известная украинская актриса, звезда «Дизель шоу» Яна Глущенко поразила эффектным перевоплощением в девушку, которая перестаралась с пластикой.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм «Дизель шоу» появился отрывок из миниатюры, в которой Яна Глущенко и Виктория Булитко сыграли жен богатых чиновников. Они отдыхали в роскошном отеле, но героиню Булитко не устроил лежак, который шатался.

Особое внимание привлек внешний вид Глущенко, которая перевоплотилась ради роли. Актрисе нарисовали невероятно большие губы, которые выглядели довольно смешно.

«Отель для элитного отдыха - как отдыхают жены чиновников?», - подписали видео авторы аккаунта.

В комментариях звездам оставили массу отзывов.

«Классное видео, всегда есть что сказать!», «Как смешно», «Девочки, вы супер», «мне так нравится, когда вы в таких образах», «Ну и губища у Яны», «Блондинка топ!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Яна Глущенко в необычном виде рассказала о секретном ингредиенте Оливье: "Идеальная заготовка".

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