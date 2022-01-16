Як передає Politeka.net, напередодні виходу на екрани нового сезону вокального шоу «Голос країни» творці проекту поділися подробицями і показали цікаві кадри на сторінці в Instagram. (Щоб подивитися відео-проскролльте вниз)

Як відомо цього разу тренерами "Голосу країни" стали Святослав Вакарчук, Потап, Надя Дорофєєва і Оля Полякова, яка постане в цій ролі вперше.

""Так звучить твоя країна"! Саме під таким слоганом пройде дванадцятий сезон «Голосу країни». На одній сцені зберуться таланти з різних куточків України. Це справжні голоси нації, люди, що живуть поруч з нами і талант яких має пізнати вся країна. Крім того, в сезоні братимуть участь самобутні групи і дуети», - йдеться в повідомленні.

Шанувальники проекту "Голос країни" з нетерпінням чекають прем'єри.

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