Как передает Politeka.net, в преддверии выхода на экраны нового сезона вокального шоу «Голос країни» создатели проекта поделись подробностями и показали интересные кадры на странице в Инстаграм. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)

Как известно в этот раз тренерами «Голосу країни» стали Святослав Вакарчук, Потап, Надя Дорофеева и Оля Полякова, которая предстанет в этой роли впервые.

«"Так звучит твоя страна"! Именно под таким слоганом пройдет двенадцатый сезон «Голосу країни». На одной сцене соберутся таланты из разных уголков Украины. Это настоящие голоса нации, люди, живущие рядом с нами и талант которых должен узнать вся страна. Кроме того, в сезоне будут участвовать самобытные группы и дуэты», - говорится в сообщении.

Поклонники проекта «Голос країни» с нетерпением ждут премьеры.

Напомним, продюсер "Танців з зірками" и "Голосу країни" выдвинул претензии украинским артистам: "Меня раздражает..."

Как сообщала Politeka, Юрий Горбунов раскрыл детали съемок нового сезона «Голосу країни»: «Ведущие всегда…»

Также Politeka писала, что продюсер "Голосу країни" пояснил, почему в тренерском кресле Дорофеева, а не Кароль: "Все зависит от..."