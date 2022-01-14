Как передает Politeka.net, Юрий Горбунов, который является ведущим шоу «Голос страны» поделился подробностями со съемок проекта, а также рассказал, в чем особенность работы ведущего на самом масштабном вокальном шоу страны. Об этом говорится на странице проекта в Инстаграм.

Юрий Горбунов поделился, что для него важно в проекте.

"Главное-это оставаться беспристрастным, потому что ведущие всегда на стороне участников. Когда тренеры не возвращаются или критикуют, мы конечно недовольны. Вот сейчас, находясь в стресс-руме на «слепых прослушиваниях», и затем в боях, нокаутах, стоя рядом с нашими участниками, мы всегда отстаиваем их интересы. И это очень важно как для участников, так и для нас», - рассказал ведущий «Голоса страны».

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