Как передает Politeka.net, Юрий Горбунов, который является ведущим шоу «Голос страны» поделился подробностями со съемок проекта, а также рассказал, в чем особенность работы ведущего на самом масштабном вокальном шоу страны. Об этом говорится на странице проекта в Инстаграм.
Юрий Горбунов поделился, что для него важно в проекте.
"Главное-это оставаться беспристрастным, потому что ведущие всегда на стороне участников. Когда тренеры не возвращаются или критикуют, мы конечно недовольны. Вот сейчас, находясь в стресс-руме на «слепых прослушиваниях», и затем в боях, нокаутах, стоя рядом с нашими участниками, мы всегда отстаиваем их интересы. И это очень важно как для участников, так и для нас», - рассказал ведущий «Голоса страны».
Пугачева засветила настоящее лицо до пластики и без фильтров: "Наконец-то похожа на себя"
Нацбанк вводит в обращение новые 2 и 10 гривен, как они выглядят и чем необычны: "Голова дракона, веер и..."
Ушел из жизни народный артист Украины: "Каждое его появление было триумфом"
"Могут закрыться школы": европейскую страну, в которой много украинцев, охватил масштабный бунт
Репяхова рассказала о беде, которая случилась с ней и ее сыном на отдыхе: "Хоть папа наш держится"
Ранее креативный продюсер шоу "Голос країни" Владимир Завадюк признался, что за все время работы с разными звездами чаще всего конфликты у него возникали с двумя известными певицами – Натальей Могилевской и Тиной Кароль.
Напомним, продюсер "Голоса страны" объяснил, почему в тренерском кресле Дорофеева, а не Кароль: "Все зависит от..."
Как сообщала Politeka, загорелая Осадчая в красном купальнике взялась за весло ради сына и Горбунова: "Везу..."
Также Politeka писала, что Горбунов показал честное фото Осадчей в купальнике в профиль: "Держать во всем баланс"