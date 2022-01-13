Креативный продюсер шоу «Голос країни» Владимир Завадюк объяснил, почему тренером на шоу стала Надя Дорофеева и может ли Тина Кароль вернуться в проект.

На этот вопрос продюсер ответил во время интервью Славе Демину для YouTube-канала «Люкс ФМ».

Так, Завадюк пояснил, почему в новом сезоне «Голоса» зрители увидят в тренерском кресле Надю Дорофееву, но не Тину Кароль.

«Все зависит от сезона. Сейчас Дорофеева. Кто знает, дальше возможно будет Тина Кароль», - заявил Завадюк.

Он также признался, что за все время работы с разными звездами чаще всего конфликты у него возникали с двумя известными певицами – Натальей Могилевской и Тиной Кароль. При этом продюсер подчеркнул, что любит обеих знаменитостей.

«С двумя людьми: это Наташа Могилевская, которую я очень люблю и это Тина Кароль, которую я тоже очень люблю. Многие люди хотели бы, чтобы я её не любил, или бы она не любила меня, но это не так», - откровенно рассказал Завадюк.

Напомним, Тина Кароль после скандального заявления решила вернуться на "Голос країни".

Как сообщала Politeka, новый сезон "Голосу країни" с Поляковой и без Кароль, в Сеть просочились кадры со съемок.

Также Politeka писала, что продюсер Голосу країни раскрыл, когда старт съемок нового сезона.