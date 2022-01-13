На этот вопрос продюсер ответил во время интервью Славе Демину для YouTube-канала «Люкс ФМ».
Так, Завадюк пояснил, почему в новом сезоне «Голоса» зрители увидят в тренерском кресле Надю Дорофееву, но не Тину Кароль.
«Все зависит от сезона. Сейчас Дорофеева. Кто знает, дальше возможно будет Тина Кароль», - заявил Завадюк.
Он также признался, что за все время работы с разными звездами чаще всего конфликты у него возникали с двумя известными певицами – Натальей Могилевской и Тиной Кароль. При этом продюсер подчеркнул, что любит обеих знаменитостей.
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«С двумя людьми: это Наташа Могилевская, которую я очень люблю и это Тина Кароль, которую я тоже очень люблю. Многие люди хотели бы, чтобы я её не любил, или бы она не любила меня, но это не так», - откровенно рассказал Завадюк.
Напомним, Тина Кароль после скандального заявления решила вернуться на "Голос країни".
Как сообщала Politeka, новый сезон "Голосу країни" с Поляковой и без Кароль, в Сеть просочились кадры со съемок.
Также Politeka писала, что продюсер Голосу країни раскрыл, когда старт съемок нового сезона.