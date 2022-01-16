Як передає Politeka.net, Руслана Лижичко є відомою українською артисткою. Вона прославилася завдяки своїй перемозі на міжнародному конкурсі "Євробачення" у 2004-му році. Також, відомо, що Руслана стала першою співачкою в Україні, яка пішла в народні депутати України.
Так, цього разу артистка опублікувала нову серію фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Руслана показала, як пройшла зйомка балади з нею в головній ролі в одному з епізодів. Артистка вийшла на сцену і заспівала разом з дітьми (щоб подивитися всі фото, доскролльте до кінця сторінки).
"Другу частину нової версії відео "Балади про принцесу" і власне кульмінаційний епізод зі мною ми знімали вже в грудні одночасно зі зйомками "Різдвяного сну" в студії", — розповівши Руслана.
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