Победительница "Евровидения-2004", украинская певица Руслана в необычном образе рассказала о волшебной ночи и порассуждала о борьбе света с тьмой.

Певица Руслана предстала в загадочном образе - в белом платье и в традиционной гуцульской верхней одежде, пишет Politeka.net. На фоне виднелся карпатский лес.

В посте звезда рассказала о самой длинной ночи года - с 21 на 22 декабря - время зимнего солнцестояния, и порассуждала о борьбе света с тьмой.

"Зимний Солнцеворот – настоящий новый год. Астрономический. Земной. Солнечный. Мистический.

Сегодня самая длинная ночь и уже завтра Света будет немного больше. Хочется, чтобы в борьбе Света и Тьмы всегда побеждал Свет. Не только в природе, но и в душах человеческих и сердцах! ✨", - написала Руслана.

За 40 минут публикация собрала сотни лайков и немного комментариев.

"❤️❤️❤️🔥🔥", "🔥🔥🔥❤️❤️", "❤️❤️❤️", - написали пользователи Сети.

Отметим, Руслана на днях рассказала, что хочет с мужем стать родителями, и сейчас приложили к этому усилия.

По словам звезды, беременность - это, чего хочет любая женщина, и для нее это сейчас самая главная тема, ведь семья у нее на первом месте.

Напомним, 48-летняя Руслана прямо ответила на вопрос о беременности и усыновлении

Как сообщала Politeka, Руслана в хрупком образе поразила кардинальной сменой имиджа

Также Politeka писала, что Руслана в костюме "амазонки" будет развлекать албанцев на Рождество