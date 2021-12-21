Певица Руслана предстала в загадочном образе - в белом платье и в традиционной гуцульской верхней одежде, пишет Politeka.net. На фоне виднелся карпатский лес.
В посте звезда рассказала о самой длинной ночи года - с 21 на 22 декабря - время зимнего солнцестояния, и порассуждала о борьбе света с тьмой.
"Зимний Солнцеворот – настоящий новый год. Астрономический. Земной. Солнечный. Мистический.
Сегодня самая длинная ночь и уже завтра Света будет немного больше. Хочется, чтобы в борьбе Света и Тьмы всегда побеждал Свет. Не только в природе, но и в душах человеческих и сердцах! ✨", - написала Руслана.
За 40 минут публикация собрала сотни лайков и немного комментариев.
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"❤️❤️❤️🔥🔥", "🔥🔥🔥❤️❤️", "❤️❤️❤️", - написали пользователи Сети.
Отметим, Руслана на днях рассказала, что хочет с мужем стать родителями, и сейчас приложили к этому усилия.
По словам звезды, беременность - это, чего хочет любая женщина, и для нее это сейчас самая главная тема, ведь семья у нее на первом месте.
Напомним, 48-летняя Руслана прямо ответила на вопрос о беременности и усыновлении
Как сообщала Politeka, Руслана в хрупком образе поразила кардинальной сменой имиджа
Также Politeka писала, что Руслана в костюме "амазонки" будет развлекать албанцев на Рождество