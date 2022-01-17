Співачка Еліна Іващенко, фаворитка Олега Винника, яка перемогла на шоу "Х-Фактор", показала, як змінилася для нових зйомок.

Як пише Politeka.net, Еліна Іващенко - висхідна зірка українського шоу-бізу. Зірка перемогла на "Х-Фактор", " Голос. Діти", а також"чорноморських іграх 2018". Артистка заспівала разом з Олегом Винником пісню"Діаманти". Зараз Еліна продовжує активно розвивати свою кар'єру і веде сторінку в соціальній мережі Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На новому відео Еліна була в шубці і стояла серед снігу. Зірка терла сніг в руках, поки її знімали для нової відеороботи. Грала музика, а в кінці Іващенко затряслася.

"-13 С...",- написала Еліна.

Фанати подивилися ролик сотні разів і написали кілька коментарів:

"Ну це ж лінзи? Очі моторошно красиві", "Люблю", "вогонь", " що за трек?".

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