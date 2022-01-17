Как пишет Politeka.net, Элина Иващенко - восходящая звезда украинского шоу-биза. Звезда победила на "Х-Фактор", "Голос. Діти", а также "Черноморских играх 2018". Артистка спела вместе с Олегом Винником песню "Диаманты". Сейчас Элина продолжает активно развивать свою карьеру и ведет страничку в социальной сети Инстаграм, где делится с фолловерами всем интересным.
На новом видео Элина была в шубке и стояла среди снега. Звезда терла снег в руках, пока ее снимали для новой видеоработы. Играла музыка, а в конце Иващенко затряслась.
"-13 С...", - написала Элина.
Экс-муж Лорак жестко и с матом вызверился из-за замечания его невесте: фото, которое стало причиной
Новые штрафы в Украине, изменения вступили в силу 16 января: кому придется выложить до 11,9 тысяч
Экс-муж Лорак жестко и с матом вызверился из-за замечания его невесте: фото, которое стало причиной
19-летняя невеста "Холостяка" Макацарии в сверкающем мини-платье приковала взгляды к фигуре: кадры
С Виктором Павликом после семейного конфликта с Репяховой случился "приступ": "Я очень сильно..."
Фанаты посмотрели ролик сотни раз и написали несколько комментариев:
"Ну это же линзы? Глаза жутко красивые", "Люблю", "Огонь", "Что за трек?".
Напомним, худеющая любимица артиста украинской эстрады Олега Винника показала, чем ее мучает молодой человек
Также Politeka писала, что молодая фаворитка украинского артиста Олега Винника показала располневшую фигуру в красном купальнике
А еще Politeka сообщала, что партнерша певца Олега Винника написала заявление в полицию на свою обидчицу