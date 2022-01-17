Певица Элина Иващенко, фаворитка Олега Винника, которая победила на шоу "Х-Фактор", показала, как преобразилась для новых съемок.

Как пишет Politeka.net, Элина Иващенко - восходящая звезда украинского шоу-биза. Звезда победила на "Х-Фактор", "Голос. Діти", а также "Черноморских играх 2018". Артистка спела вместе с Олегом Винником песню "Диаманты". Сейчас Элина продолжает активно развивать свою карьеру и ведет страничку в социальной сети Инстаграм, где делится с фолловерами всем интересным.

На новом видео Элина была в шубке и стояла среди снега. Звезда терла снег в руках, пока ее снимали для новой видеоработы. Играла музыка, а в конце Иващенко затряслась.

"-13 С...", - написала Элина.

Фанаты посмотрели ролик сотни раз и написали несколько комментариев:

"Ну это же линзы? Глаза жутко красивые", "Люблю", "Огонь", "Что за трек?".

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