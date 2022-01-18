Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram популярний український артист Арсен Мірзоян, який разом із дружиною Тонею Матвієнко та шестирічною дочкою Ніною полетів в Єгипет, часто ділиться із шанувальниками кадрами з розкішного відпочинку.
Цього разу Мірзоян вирішив похизуватися та показав фанатам, що подарував дружині Тоні. Так, він сфотографував співачку, у якої на руці був браслет із ракушок.
"Прикраса своїми руками для Тоні", - написав виконавець.
Дочка Пугачової Орбакайте засвітила красеня-чоловіка і розповіла про їхнє знайомство: "Сьогодні 18 років..."
Знайдено тіло 11-річного Максима через п'ять місяців пошуків: тримали в підвалі
Народний артист ущент розніс нову комедію з Ольгою Сумською і Трінчер: "Коли відповідальність включиться?"
Маленькі діти розбилися в ДТП на українській трасі, їх довелося вирізати з авто: з'явилися фото
Дочка Анджеліни Джолі спровокувала суперечки в мережі новим кадром: "Буде не гірше Енджі"
Нагадаємо, що Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко познайомилися під час участі в проєкті "Голос країни". Через деякий час вони одружилися і в них народилася дочка Ніна. Зауважимо, що для Матвієнко це друга дитина (вона виховує доньку Уляну від першого шлюбу), а в Арсена є два старших сини від першої дружини.
Раніше Politeka повідомляла, що дружина Мірзояна Тоня Матвієнко похизувалася ніжками на курорті: несподіване фото.
Нагадаємо, що чоловік Тоні Матвієнко Мірзоян показав, на що здатний: "Вас навіть під час...".
Також Politeka писала, що Мірзоян полетів з України, прихопивши Тоню Матвієнко і дочку: "Ось така любов...".