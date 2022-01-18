Відомий український співак Арсен Мірзоян, який декілька років тому одружився з виконавицею Тонею Матвієнко, похизувався подарунком для дружини.

Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram популярний український артист Арсен Мірзоян, який разом із дружиною Тонею Матвієнко та шестирічною дочкою Ніною полетів в Єгипет, часто ділиться із шанувальниками кадрами з розкішного відпочинку.

Цього разу Мірзоян вирішив похизуватися та показав фанатам, що подарував дружині Тоні. Так, він сфотографував співачку, у якої на руці був браслет із ракушок.

"Прикраса своїми руками для Тоні", - написав виконавець.

Нагадаємо, що Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко познайомилися під час участі в проєкті "Голос країни". Через деякий час вони одружилися і в них народилася дочка Ніна. Зауважимо, що для Матвієнко це друга дитина (вона виховує доньку Уляну від першого шлюбу), а в Арсена є два старших сини від першої дружини.

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