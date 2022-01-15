Чоловік Тоні Матвієнко Арсен Мірзоян похвалився на курорті фігурою, залишившись у футболці і шортах.

Як пише Politeka.net, Арсен Мірзоян є успішним українським артистом. Зірка одружився на Тоні Матвієнко після того, як у них народилася дочка Ніна. Зараз сімейство вирушило на відпочинок до Єгипту. Арсен вирішив на нових сторіс показати, як проходить відпустка у зіркової сім'ї.

На першому сторіс Арсен і дочка йшли по причалу, поки їх знімала Тоня. На другому фото вже була Тоня, яку фотографував Арсен.

"Ось хто хотів на море", - написав Мірзоян, показуючи дружину, яка купається в Червоному морі.

"Ось така любов до моря", - було написано на наступному кадрі.

На фото була дочка Ніна, яка сховалася в піску на пляжі і видно була тільки голова.

На останньому фото позував сам Арсен. Він був у бриджах і футболці. Мірзоян посміхався, стоячи на пірсі.

"Живіт втягнув", - написав Арсен.

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