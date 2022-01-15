Як пише Politeka.net, Арсен Мірзоян є успішним українським артистом. Зірка одружився на Тоні Матвієнко після того, як у них народилася дочка Ніна. Зараз сімейство вирушило на відпочинок до Єгипту. Арсен вирішив на нових сторіс показати, як проходить відпустка у зіркової сім'ї.
На першому сторіс Арсен і дочка йшли по причалу, поки їх знімала Тоня. На другому фото вже була Тоня, яку фотографував Арсен.
"Ось хто хотів на море", - написав Мірзоян, показуючи дружину, яка купається в Червоному морі.
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"Ось така любов до моря", - було написано на наступному кадрі.
На фото була дочка Ніна, яка сховалася в піску на пляжі і видно була тільки голова.
На останньому фото позував сам Арсен. Він був у бриджах і футболці. Мірзоян посміхався, стоячи на пірсі.
"Живіт втягнув", - написав Арсен.
Нагадаємо, Тоня Матвієнко зворушливо звернулася до дочки і показала її рідкісні фото
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