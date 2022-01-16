Арсен Мірзоян є популярним українським співаком. До артиста прийшла популярність ще 10 років тому, коли він брав участь у проекті "Голос країни" і дійшов до фіналу. Там він і познайомився зі співачкою Тонею Матвієнко, з якою у них зараз шлюб і дочка. Про це повідомляє Politeka.net.

Так, цього разу артист опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Арсен Мірзоян похвалився результатом своєї пробіжки. Як відомо, співак активно займається спортом і показує це у своїх соціальних мережах. Виявилося, що Мірзоян зміг показати силует намальовані людини, яка грає на барабанах на траєкторії своєї пробіжки.

"Доброго ранку!", — побажав Арсен Мірзоян.

Шанувальники залишили артисту безліч коментарів: "Прикольно", "Вау", "Клас, малюнок вийшов", "Малюнок барабанщика вийшов. Вас навіть під час бігу тягне до музики!", "На маршруті чоловік грає на барабанах?", "Більше схоже на барабанщика".

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