Співачка Тоня Матвієнко, яка одружена з Арсеном Мірзояном, показала, як проводить час з чоловіком на Червоному морі.

Як пише Politeka.net, Арсен Мірзоян одружився на Тоні Матвієнко, дочки легендарної співачки Ніни Матвієнко, після того, як у пари з'явилася спільна дочка. Дівчинку назвали на честь мами Тоні - Ніної. Пара днями вирушила на відпочинок до Єгипту, прихопивши дочку, якій вчора, 15 січня, виповнилося шість рочків. Не забувають Арсен і Ніна про соціальні мережі, де діляться з фанатами всім цікавим.

Цього разу Тоня опублікувала нове фото, на якому не показала себе, а тільки похвалилася ногами, якими тримала великий м'яч. А біля води стояв Арсен, який підняв руки вгору, щоб ловити м'яч.

До цього Тоня показувала стильний образ в кофті з капюшоном і з окулярами. Красуня стояла біля води і зробила селфі.

Фолловери не ставили лайки і не писали Коментарі під кадрами, адже в сторіс Instagram немає подібних інструментів.

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