Известный украинский певец Арсен Мирзоян, который несколько лет назад женился на исполнительнице Тоне Матвиенко, похвастался подарком для жены.

Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram популярный украинский артист Арсен Мирзоян, который вместе с женой Тоней Матвиенко и шестилетней дочерью Ниной полетел в Египет, часто делится с поклонниками кадрами из роскошного отдыха.

На этот раз Мирзоян решил похвастаться и показал фанатам, что подарил жене Тоне. Так, он сфотографировал певицу, у которой на руке был браслет из ракушек.

"Украшение своими руками для Тони", - написал исполнитель.

Напомним, что Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко познакомились во время участия в проекте "Голос країни". Через некоторое время они поженились и у них родилась дочь Нина. Заметим, что для Матвиенко это второй ребенок (она воспитывает дочь Ульяну от первого брака), а в Арсена есть два старших сына от первой жены.

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