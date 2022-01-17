Так, цього разу спортсменка опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ольга Харлан згадала, як пройшов Шостий ефір шоу" Танці з зірками" (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Я заплутався…

Не хочу їй поки писати, у мене своїх турбот вистачає, якась фігня з ногою, у мене постійно жорсткі судоми вночі і нога відходить тільки вдень

Я сподівався що все добре, і я виправився в її очах при останній зустрічі

Але, на жаль

Я не зрозумію як мені на неї дивитися, вона мені досі дорога, по іншому я дивитися не можу

Я так само дивився на неї коли ми йшли по лісі, я дуже хотів її обійняти і сказати що скучив шалено

Я йшов і стримував себе

"Знаю, знаю ... 🙄минула неділя була без поста про танці. Я вирішила влаштувати собі неділю вихідний від танців. Те що я не могла собі дозволити під час проекту



Отже, у нас проходить 6 ефір. І як пам'ятаєте, він був дуже емоційним для нашої пари. Травми, фехтування в номері, поява моєї сестри, зона ризику ... все і відразу.



Ооой, скільки ж я прочитала коментарів, про те, як я добре зіграла появу сестри. І так, я читаю коментарі🙄 що тут поробиш. Читаю і засмучуюся. Поки не навчилася фільтрувати. Так от, друзі, Я не така хороша актриса, як хотілося б. Але, повірте, я і не могла подумати, що там може бути вона. І так, відразу я її не впізнала! На ній був прекрасний макіяж, але я ніколи не бачила її такою нафарбованою. Та й взагалі я була потеряшкой після того, як зняла маску. В голові було тільки:»спасибі, що все пройшло без ще більших травм". В принципі, це і було головне завдання у зв'язку зі сформованою ситуацією



Картинка в голові стала роз'яснюватися. Значить та кочерижка, яка фехтувала поруч зі мною, була моєю сестрою?! Що?! Хлопців, ви просто не розумієте який там був план по захопленню Всесвіту під назвою «Танці з зірками». Старадміни, Стилісти, візажисти, хореографи, всі знали! Тільки я і Діма взагалі не розуміли що, блін, коїться)) через рацію зраджували Куди я пішла, щоб Таня зайшла або вийшла. Мене не кликали до стилістів, просто щоб щось поміряти( звичайна справа), а Таня в цей момент пробігла на паркет. За мною реально стежили. Я, звичайно ж, цього не помічала. Навіть репетицію на паркеті перед ефіром примудрилися від мене приховати. Ніндзі якісь!", — розповівши Ольга Харлан.

Я заплутався…

Не хочу їй поки писати, у мене своїх турбот вистачає, якась фігня з ногою, у мене постійно жорсткі судоми вночі і нога відходить тільки вдень

Я сподівався що все добре, і я виправився в її очах при останній зустрічі

Але, на жаль

Я не зрозумію як мені на неї дивитися, вона мені досі дорога, по іншому я дивитися не можу

Я так само дивився на неї коли ми йшли по лісі, я дуже хотів її обійняти і сказати що скучив шалено

Я йшов і стримував себе

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