Як пише Politeka.net, в Instagram у Злати Огневич з'явилося фото, на якому вона постала в купальнику, засвітивши незагорілі місця. Шанувальники змогли оцінити, як сильно змінився колір шкіри артистки.
"Коли я тільки починала подорожувати, була готова на будь-які умови проживання. Перший готель і перший досвід поїздки трапився на Кубі, в Варадейро. Мови я не знала (англійської) і смутно собі уявляла, як зроблю пересадку в Парижі. Дьютик теж був першим в моєму житті, де успішно був витрачений майже весь запас готівки", - поділилася своїм досвідом співачка, додавши, що зараз для неї дуже важливий комфорт і хороший готель, в якому можна повноцінно відпочити.
У коментарях яскравій красуні залишили масу теплих слів і компліментів.
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"Краса в красі", "Ви така природна класна, а не як деякі", "Балдію від тебе", "Засмага шикарна", - пишуть користувачі Мережі.
Оцінив фото красуні ведучий "Холостячки" Григорій Решетник.
Нагадаємо, що Злата Огневич вразила кадрами з африканського села.
Також Politeka писала, що Злата Огневич показала, чим займалася ночами в Африці.
А ще Politeka повідомляла, що Огневич в мініатюрному купальнику показала кілька тату в несподіваних місцях.