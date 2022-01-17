Відома українська співачка, зірка "Холостячки" Злата Огневич, яка зараз відпочиває в Африці, похвалилася розкішною засмагою в мініатюрному купальнику.

Як пише Politeka.net, в Instagram у Злати Огневич з'явилося фото, на якому вона постала в купальнику, засвітивши незагорілі місця. Шанувальники змогли оцінити, як сильно змінився колір шкіри артистки.

"Коли я тільки починала подорожувати, була готова на будь-які умови проживання. Перший готель і перший досвід поїздки трапився на Кубі, в Варадейро. Мови я не знала (англійської) і смутно собі уявляла, як зроблю пересадку в Парижі. Дьютик теж був першим в моєму житті, де успішно був витрачений майже весь запас готівки", - поділилася своїм досвідом співачка, додавши, що зараз для неї дуже важливий комфорт і хороший готель, в якому можна повноцінно відпочити.

У коментарях яскравій красуні залишили масу теплих слів і компліментів.

"Краса в красі", "Ви така природна класна, а не як деякі", "Балдію від тебе", "Засмага шикарна", - пишуть користувачі Мережі.

Оцінив фото красуні ведучий "Холостячки" Григорій Решетник.

Нагадаємо, що Злата Огневич вразила кадрами з африканського села.

Також Politeka писала, що Злата Огневич показала, чим займалася ночами в Африці.

А ще Politeka повідомляла, що Огневич в мініатюрному купальнику показала кілька тату в несподіваних місцях.