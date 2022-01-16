Як повідомляє Politeka.net, популярна співачка Злата Огневич, яка була героїнею другого сезону шоу "Холостячка", після проекту і розставання з коханим Андрієм Задворним, вирушила на відпочинок в далеку Африку. Тепер у своєму Instagram красуня часто викладає фото і відео своїх пригод в Танзанії.
Так, цього разу Злато поділилася жалісливими кадрами з африканського села, де познайомилася з місцевими жителями і провела час з місцевими дітьми. У підписі до публікації Огневич поділилася своїми думками про те, як інші люди впливають на її життя.
"Все частіше я замислююся про щоденний внесок інших людей в моє життя. І про дари, які роблять це саме життя набагато яскравіше, більш насиченим. Одна Планета, але версій цієї самої реальності безліч і кожному під силу вибрати, в якій з них зараз хочеться жити і допоможе в цьому – подяка. Уміння жити зі стану подяки, визнаючи внесок інших у твоє, в Моє, в наше життя", - поділилася роздумами співачка.
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