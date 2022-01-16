Відома співачка і головна героїня другого сезону шоу" Холостячка " Злата Огневич вирішила поекспериментувати з образом і показала тату в оригінальних місцях.

Як повідомляє Politeka.net, популярна співачка Злата Огневич, яка була героїнею другого сезону шоу "Холостячка", вирішила провести насичений відпочинок в Африці. Причому вона не стала брати з собою компанію, А вирішила побувати на відпочинку на самоті, щоб уникнути зайвих пліток.

Так, цього разу виконавиця перед відбуттям додому вирішила показати в Instagram ряд фото, зроблених на жарких пляжах Танзанії. Причому Злата з цього приводу навіть»одягнулася". За словами Огневич, вона давно хоче зробити тату, просто не знає, яке саме і в якому місці.

Вирішивши трохи перетворити себе, Огневич зробила тимчасове тату, навіть не одне – на стегнах, талії і з різних сторін вони змінили її, доповнивши вигляд в рожевому бікіні.

Злато є відомою українською артисткою. Вона прославилася завдяки своїй участі в міжнародному конкурсі Євробачення в 2013-му, де здобула 2 місце. Також вона стала головною героїнею другого сезону шоу "Холостячка", де перемогу здобув Андрій Задворний. Однак, їхні стосунки швидко закінчилися.

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