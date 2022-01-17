Відома співачка і головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич показала, як проводить час на вечірці перед своїм повітом додому.

Як передає Politeka.net, Злата Огневич провела кілька днів на насиченому відпочинку в Африці, де влаштувала собі кілька поїздок по містах, селищах і вивчала місцеву культуру. Причому встигла також Огневич сильно засмагнути, про що розповідала в Instagram.

"По-перше, я не знаю, яким чином квіти стоять в такій спеці так довго. А по друге, мені треба вже збирати речі, але в принципі нічого не змінилося. Я їх буду збирати вночі, тому що я роблю що? Правильно! А тепер на вечірку піду. І не просту, а ту, яка входить в десятку кращих по всьому світу» - поділилася планами на вечір Злата.

Своє звернення вона традиційно супроводила кадрами з номера готелю. Злата перед об'єктивом спочатку з'явилася в одному банному рушнику і з недбало зав'язаними кучерями. А після цього вже показала, як танцює на вечірці.

Нагадавши, Злато стала більш популярною після "Холостячки", а також скандального фіналу і пост-шоу проекту. Чоловік, якого вона вибрала, кинув її через місяць і не назвав причини, а сама зірка не змогла стримати сліз, коли розповідала про це.

Більш того, чоловік посміявся в Instagram над поведінкою Злати і скористався популярністю, щоб стати більш обговорюваним в мережі. Сама Огневич тепер взагалі уникає тем особистого життя і показує тільки свої будні.

Відпочиваючи в Африці, вона встигла також відійти від звичного стилю і припинила вирівнювати волосся.

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