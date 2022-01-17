Известная украинская певица, звезда «Холостячки» Злата Огневич, которая сейчас отдыхает в Африке, похвасталась роскошным загаром в миниатюрном купальнике.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у Златы Огневич появилось фото, на котором она предстала в купальнике, засветив незагорелые места. Поклонники смогли оценить, как сильно изменился цвет кожи артистки.

«Когда я только начинала путешествовать, была готова на любые условия проживания. Первый отель и первый опыт поездки случился на Кубе, в Варадейро. Языка я не знала (английского ) и смутно себе представляла, как совершу пересадку в Париже. Дьютик тоже был первым в моей жизни, где успешно был потрачен почти весь запас налички», - поделилась своим опытом певица, добавив, что сейчас для нее очень важен комфорт и хороший отель, в котором можно полноценно отдохнуть.

В комментариях яркой красотке оставили массу теплых слов и комплиментов.

«Красота в красоте», «Вы такая естественная классная, а не как некоторые», «Балдею от тебя», «Загар шикарный», - пишут пользователи сети.

Оценил фото красотки ведущий "Холостячки" Григорий Решетник.

Напомним, что Злата Огневич впечатлила кадрами из африканской деревни.

Также Politeka писала, что Злата Огневич показала, чем занималась по ночам в Африке.

А еще Politeka сообщала, что Огневич в миниатюрном купальнике показала несколько тату в неожиданных местах.