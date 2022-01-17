Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у Златы Огневич появилось фото, на котором она предстала в купальнике, засветив незагорелые места. Поклонники смогли оценить, как сильно изменился цвет кожи артистки.

«Когда я только начинала путешествовать, была готова на любые условия проживания. Первый отель и первый опыт поездки случился на Кубе, в Варадейро. Языка я не знала (английского ) и смутно себе представляла, как совершу пересадку в Париже. Дьютик тоже был первым в моей жизни, где успешно был потрачен почти весь запас налички», - поделилась своим опытом певица, добавив, что сейчас для нее очень важен комфорт и хороший отель, в котором можно полноценно отдохнуть.

В комментариях яркой красотке оставили массу теплых слов и комплиментов.

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«Красота в красоте», «Вы такая естественная классная, а не как некоторые», «Балдею от тебя», «Загар шикарный», - пишут пользователи сети.

злата огневич

Оценил фото красотки ведущий "Холостячки" Григорий Решетник.

Напомним, что Злата Огневич впечатлила кадрами из африканской деревни.

Также Politeka писала, что Злата Огневич показала, чем занималась по ночам в Африке.

А еще Politeka сообщала, что Огневич в миниатюрном купальнике показала несколько тату в неожиданных местах.