Як пише Politeka.net, в Instagram Тіни Кароль з'явився епізод з нового фільму про створення її концертних шедеврів. Співачка вразила виглядом в ефектній сукні з незвичайним декольте.
"Успіх не приходить до тих, хто не підготовлений до нього. Звичайно, буває удача посміхнулася тобі, але що далі з цим робити? Все це велика праця, сила духу - це ясність", - зазначила Кароль.
У коментарях шанувальники залишили їй масу теплих слів.
"Просто браво", "Дуже хочемо побачити повний концерт", "Це вау", "Так любимо сильно-сильно!", "Це неймовірна робота, і велика праця, спасибі вам за те, що ви робите, фільм вийшов просто неймовірний, спасибі", "В захваті від фільму, він неймовірний", - пишуть користувачі Мережі.
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Нагадаємо, що Тіна Кароль засвітилася від щастя поруч з грузинським красенем:"Дан Балан вже не той".
Також Politeka писала, що Кароль в сукні з розрізом вразила яскравим виглядом:"Тіна і Анрі, ви прекрасні".
А ще Politeka повідомляла, що Тіна Кароль грайливо покрутилася перед дзеркалом:"зачепила всі струни душі".