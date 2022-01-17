Українська співачка Тіна Кароль, яка за останній рік провела ребрендинг свого образу і відмовилася від участі в багатьох телепроектах, заговорила про ціну успіху.

Як пише Politeka.net, в Instagram Тіни Кароль з'явився епізод з нового фільму про створення її концертних шедеврів. Співачка вразила виглядом в ефектній сукні з незвичайним декольте.

"Успіх не приходить до тих, хто не підготовлений до нього. Звичайно, буває удача посміхнулася тобі, але що далі з цим робити? Все це велика праця, сила духу - це ясність", - зазначила Кароль.

У коментарях шанувальники залишили їй масу теплих слів.

"Просто браво", "Дуже хочемо побачити повний концерт", "Це вау", "Так любимо сильно-сильно!", "Це неймовірна робота, і велика праця, спасибі вам за те, що ви робите, фільм вийшов просто неймовірний, спасибі", "В захваті від фільму, він неймовірний", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Тіна Кароль засвітилася від щастя поруч з грузинським красенем:"Дан Балан вже не той".

Також Politeka писала, що Кароль в сукні з розрізом вразила яскравим виглядом:"Тіна і Анрі, ви прекрасні".

А ще Politeka повідомляла, що Тіна Кароль грайливо покрутилася перед дзеркалом:"зачепила всі струни душі".