Як пише Politeka.net, знаменитість поділилася емоційним постом на своїй сторінці в Instagram. 17 січня співачка відзначає свій день народження. Цього року їй виповнилося 29 років. Провела цей день Соловій на райському курорті на Шрі-Ланці, причому, за словами співачки, це вийшло незаплановано.
"Я не планувала і не уявляла собі зустріти свій День народження на цьому райському острові. Але напевно колись таке намечтала і зараз воно здійснилося:) сьогодні на Шрі-Ланці ще й державне свято повного місяця. Збуваються всі добрі мрії і бажання", - розповіла Соловій.
Вона поділилася фото і Відео зі свого відпочинку. На кадрах співачка позувала на тлі мальовничих пейзажів місцевої природи в купальниках і ефектній сукні.
Соловій також додала, що вважає своє життя щасливим.
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"З кожним роком я все більше насолоджуюся моментами, дізнаюся, вивчаю і приймаю себе. Сублімую прожиті досліди в пісні і дарую їх вам", - додала співачка.
Українці в коментарях тут же засипали її привітаннями.
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