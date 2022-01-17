Українська співачка Христина Соловій, яка була підопічною Святослава Вакарчука на шоу «Голос країни», розповіла про незаплановане свято на райському курорті.

Як пише Politeka.net, знаменитість поділилася емоційним постом на своїй сторінці в Instagram. 17 січня співачка відзначає свій день народження. Цього року їй виповнилося 29 років. Провела цей день Соловій на райському курорті на Шрі-Ланці, причому, за словами співачки, це вийшло незаплановано.

"Я не планувала і не уявляла собі зустріти свій День народження на цьому райському острові. Але напевно колись таке намечтала і зараз воно здійснилося:) сьогодні на Шрі-Ланці ще й державне свято повного місяця. Збуваються всі добрі мрії і бажання", - розповіла Соловій.

Вона поділилася фото і Відео зі свого відпочинку. На кадрах співачка позувала на тлі мальовничих пейзажів місцевої природи в купальниках і ефектній сукні.

Соловій також додала, що вважає своє життя щасливим.

"З кожним роком я все більше насолоджуюся моментами, дізнаюся, вивчаю і приймаю себе. Сублімую прожиті досліди в пісні і дарую їх вам", - додала співачка.

Українці в коментарях тут же засипали її привітаннями.

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