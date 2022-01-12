Певица Кристина Соловий, которая была фавориткой Святослава Вакарчука на шоу "Голос країни", показала, как проводит время на Шри-Ланке.

Как пишет Politeka.net, Кристина Соловий стала популярной певицей, которая участвовала в шоу "Голос країни", где пошла к тренеру Святославу Вакарчуку. Музыкант не только тренировал Кристину, но и был ее продюсером после проекта. Сейчас артистка активно занимается творчеством, а также ведет страничку в социальной сети Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.

На новом фото Соловий появилась в купальнике на завязочках. Звезда лежала на берегу Индийского океана, наслаждаясь солнечной погодой. Как можно понять, артистка отдыхает на Шри-Ланке.

"Полетела проверить, чьи птички лучше поют", - написала Кристина под фото.

"Самые лучшие птички будут петь у меня на концерте 16 января", - написала на втором сторис Кристина и показала себя в ночной рубашке.

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