Как пишет Politeka.net, Кристина Соловий является популярной украинской исполнительницей. Звезда была на проекте "Голос країни", где попала к Святославу Вакарчуку, который стал в итоге продюсером певицы. Недавно звезда выпустила новый мини-альбом. Не забывает Кристина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом фото Кристина стояла в мини-купальнике, позируя на берегу Индийского океана. Звезда выгнулась, демонстрируя каждый изгиб.
"Наши птицы улетают зимовать в тёплые края. Полетела за ними посмотреть, что же они так повадились в эти теплые края. Теперь все ясно", - написала звезда под фото.
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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Афродита", "Господи, язык отняло, смотрю видео на повторе", "Какая богиня", "На затоку больше похоже, какое-то болото", "Ого, какая самочка".
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