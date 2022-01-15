Певица Кристина Соловий, которая была любимицей Святослава Вакарчука в "Голосі країни", показала, как наслаждается солнцем на Шри-Ланке.

Как пишет Politeka.net, Кристина Соловий является популярной украинской исполнительницей. Звезда была на проекте "Голос країни", где попала к Святославу Вакарчуку, который стал в итоге продюсером певицы. Недавно звезда выпустила новый мини-альбом. Не забывает Кристина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Кристина стояла в мини-купальнике, позируя на берегу Индийского океана. Звезда выгнулась, демонстрируя каждый изгиб.

"Наши птицы улетают зимовать в тёплые края. Полетела за ними посмотреть, что же они так повадились в эти теплые края. Теперь все ясно", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Афродита", "Господи, язык отняло, смотрю видео на повторе", "Какая богиня", "На затоку больше похоже, какое-то болото", "Ого, какая самочка".

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