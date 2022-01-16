Как пишет Politeka.net, Кристина Соловий является успешной отечественной исполнительницей, которая была фавориткой Святослава Вакарчука на талант-проекте "Голос країни", а потом артист ее продюсировал. Недавно звезда снялась для мужского глянца, примерив на себя провокационное белье. А еще артистка не так давно выпустила новый мини-альбом "Rosa Ventorum II". Не забывает звезда и об микроблоге в социальной сети Инстаграм, где делится с фолловерами не только творчеством, но и личными кадрами.
На новых стори Кристина была в купальнике. Звезда сняла себя на селфи, показавшись крупным планом.
"К краю плыви, пока будут силы. Уже без сил, но плыла неистово...", - написала Соловий.
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На втором фото Кристина стояла у берега Индийского океана, позируя в платье. На кадрах был закат.
"Хочется замедлить время...", - написала Соловий.
А на последнем сторис Кристина уже сидела на летней площадке.
"Питаюсь сбалансированно, не переживайте", - написала звезда.
Напомним, любимица Вакарчука начинающая певица Кристина Соловий в белоснежном купальнике хвастнула роскошным отдыхом
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