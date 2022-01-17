Украинская певица Кристина Соловий, которая была подопечной Святослава Вакарчука на шоу «Голос країни», рассказала о незапланированном празднике на райском курорте.

Как пишет Politeka.net, знаменитость поделилась эмоциональным постом на своей странице в Инстаграм. 17 января певица отмечает свой день рождения. В этом году ей исполнилось 29 лет. Провела этот день Соловий на райском курорте на Шри-Ланке, причем, по словам певицы, это вышло незапланированно.

«Я не планировала и не представляла себе встретить свой День рождения на этом райском острове. Но наверное когда-то такое намечтала и сейчас оно свершилось:) Сегодня на Шри-Ланке еще и государственный Праздник Полной Луны. Сбываются все добрые мечты и желания», - рассказала Соловий.

Она поделилась фото и видео со своего отдыха. На кадрах певица позировала на фоне живописных пейзажей местной природы в купальниках и эффектном платье.

Соловий также добавила, что считает свою жизнь счастливой.

«С каждым годом я все больше наслаждаюсь моментами, узнаю, изучаю и принимаю себя. Сублимирую прожитые опыты в песне и дарю их вам», - добавила певица.

Украинцы в комментариях тут же засыпали ее поздравлениями.

Напомним, любимица Вакарчука Соловий в белоснежном купальнике хвастнула роскошным отдыхом.

Как сообщала Politeka, любимица Вакарчука Соловий в крошечном купальнике понежилась на пляже.

Также Politeka писала, что любимица Вакарчука Соловий в купальнике позволила полюбоваться собой на пляже.