Как пишет Politeka.net, знаменитость поделилась эмоциональным постом на своей странице в Инстаграм. 17 января певица отмечает свой день рождения. В этом году ей исполнилось 29 лет. Провела этот день Соловий на райском курорте на Шри-Ланке, причем, по словам певицы, это вышло незапланированно.
«Я не планировала и не представляла себе встретить свой День рождения на этом райском острове. Но наверное когда-то такое намечтала и сейчас оно свершилось:) Сегодня на Шри-Ланке еще и государственный Праздник Полной Луны. Сбываются все добрые мечты и желания», - рассказала Соловий.
Она поделилась фото и видео со своего отдыха. На кадрах певица позировала на фоне живописных пейзажей местной природы в купальниках и эффектном платье.
Соловий также добавила, что считает свою жизнь счастливой.
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«С каждым годом я все больше наслаждаюсь моментами, узнаю, изучаю и принимаю себя. Сублимирую прожитые опыты в песне и дарю их вам», - добавила певица.
Украинцы в комментариях тут же засыпали ее поздравлениями.
Напомним, любимица Вакарчука Соловий в белоснежном купальнике хвастнула роскошным отдыхом.
Как сообщала Politeka, любимица Вакарчука Соловий в крошечном купальнике понежилась на пляже.
Также Politeka писала, что любимица Вакарчука Соловий в купальнике позволила полюбоваться собой на пляже.