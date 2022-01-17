Українська актриса театру і кіно Ольга Сумська, яка не перестає вражати шанувальників своєю нев'янучою красою, похвалилася стильним луком в ефірі шоу.

Як пише Politeka.net, в Instagram Ольга Сумська поділилася кадрами, зробленими в студії програми "Твій день". Для ефіру Ольга вибрала легку спідницю і яскравий помаранчевий светр – виглядала актриса дуже стильно.

На одному з фото Сумська засвітилася в обнімку з відомою актрисою і телеведучою Русланою Писанкою. Варто відзначити, що 55-річна Ольга Сумська виглядала набагато молодше 56-річної Руслани, що позує в ефектному синьому платті.

"Такий теплий, яскравий ефір разом з блискучою командою програми "Твій день" на 1+1! Яскрава команда!",- підписала фото актриса.

У коментарях їй залишили приємні відгуки та компліменти.

"Точно! Ефір був бомбічний! А гостя чарівна, як завжди!", "Яка ви красива", «Розкішна жінка», "на вас неможливо надивитися", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Сумська показала, з ким проводить вечори:"створили таку атмосферу".

Також Politeka писала, що Ольга Сумська зустріла ранок з відомим красенем: чи пора чоловікові ревнувати.

А ще Politeka повідомляла, що Ольга Сумська похвалилася російським зятем:"бути добру".