Як пише Politeka.net, в Instagram Ольга Сумська поділилася кадрами, зробленими в студії програми "Твій день". Для ефіру Ольга вибрала легку спідницю і яскравий помаранчевий светр – виглядала актриса дуже стильно.
На одному з фото Сумська засвітилася в обнімку з відомою актрисою і телеведучою Русланою Писанкою. Варто відзначити, що 55-річна Ольга Сумська виглядала набагато молодше 56-річної Руслани, що позує в ефектному синьому платті.
"Такий теплий, яскравий ефір разом з блискучою командою програми "Твій день" на 1+1! Яскрава команда!",- підписала фото актриса.
У коментарях їй залишили приємні відгуки та компліменти.
Дочка Пугачової Орбакайте засвітила красеня-чоловіка і розповіла про їхнє знайомство: "Сьогодні 18 років..."
Дружина переможця "Голосу країни" Сасанчина після пологів страждає від нової напасті: "Жахливо..."
Знайдено тіло 11-річного Максима через п'ять місяців пошуків: тримали в підвалі
Новий "Холостяк" Топольський розчарував зовнішністю на новому фото: "Стремний на вигляд він"
"Величезне спасибі": 74-річна Софія Ротару приготувала українцям сюрприз, внучка і син у захваті
"Точно! Ефір був бомбічний! А гостя чарівна, як завжди!", "Яка ви красива", «Розкішна жінка», "на вас неможливо надивитися", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Сумська показала, з ким проводить вечори:"створили таку атмосферу".
Також Politeka писала, що Ольга Сумська зустріла ранок з відомим красенем: чи пора чоловікові ревнувати.
А ще Politeka повідомляла, що Ольга Сумська похвалилася російським зятем:"бути добру".