Як пише Politeka.net, Ольга Сумська є успішною українською актрисою, яка з 83-го року радує своєю творчістю. Зірка знімається в кіно і грає ролі в театрі, отримавши за свій талант звання Народної і заслуженої артистки України. Зірка одружена з Віталієм Борисюком, з яким у шлюбі вже 25 років. Не забуває Ольга і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових сторіс Сумська показала, як готувалася в гримерці до нічних зйомок.
"Сьогодні нічна зміна. І ось такий Нічний обід у нас. Супчик вегетаріанський, два салати, курочка з гречкою, ну, я їсти не буду, візьму на ранок".
"Зйомка до 9 ранку", - написала Ольга.
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"У мене рідко буває така зйомка о 12 ночі перша сцена, і вже друга сцена о 7 ранку", - сказала Ольга на другому сторіс.
На наступному сторіс зірка вже показала, з ким зустрічає ранок. Поруч з Ольгою сидів Станіслав Боклан. А біля нього Аліна Коваленко.
"Йшла шоста година ранку...",- написала Сумська.
"Партнерище. Аліша, скажи", - вимовила Ольга у відео.
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