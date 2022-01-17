Народна і заслужена артистка України Ольга Сумська показала, як і з ким вона провела минулу ніч.

Як пише Politeka.net, Ольга Сумська є успішною українською актрисою, яка з 83-го року радує своєю творчістю. Зірка знімається в кіно і грає ролі в театрі, отримавши за свій талант звання Народної і заслуженої артистки України. Зірка одружена з Віталієм Борисюком, з яким у шлюбі вже 25 років. Не забуває Ольга і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових сторіс Сумська показала, як готувалася в гримерці до нічних зйомок.

"Сьогодні нічна зміна. І ось такий Нічний обід у нас. Супчик вегетаріанський, два салати, курочка з гречкою, ну, я їсти не буду, візьму на ранок".

"Зйомка до 9 ранку", - написала Ольга.

"У мене рідко буває така зйомка о 12 ночі перша сцена, і вже друга сцена о 7 ранку", - сказала Ольга на другому сторіс.

На наступному сторіс зірка вже показала, з ким зустрічає ранок. Поруч з Ольгою сидів Станіслав Боклан. А біля нього Аліна Коваленко.

"Йшла шоста година ранку...",- написала Сумська.

"Партнерище. Аліша, скажи", - вимовила Ольга у відео.

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