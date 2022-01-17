Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Ольга Сумская поделилась кадрами, сделанными в студии программы «Твой день». Для эфира Ольга выбрала легкую юбку и яркий оранжевый свитер – выглядела актриса очень стильно.
На одном из фото Сумская засветилась в обнимку с известной актрисой и телеведущей Русланой Пысанкой. Стоит отметить, что 55-летняя Ольга Сумская выглядела намного моложе 56-летней Русланы, позирующей в эффектном синем платье.
«Такой теплый, яркий эфир вместе с блестящей командой программы «Твой день» на 1+1! Яркая команда!», - подписала фото актриса.
В комментариях ей оставили приятные отзывы и комплименты.
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«Точно! Эфир был бомбичный! А гостя очаровательна, как всегда!», «Какая вы красивая», «Роскошная женщина», «На вас невозможно насмотреться», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Сумская показала, с кем проводит вечера: "Создали такую атмосферу".
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