Як повідомляє Politeka.net, відома актриса Ольга Сумська вирішила показати кадри з допрем'єрного показу фільму, в якому знімалася минулого року разом з Володимиром Остапчуком та іншими артистами. На заході Ольга з'явилася в класичному чорному платті без принтів і розпустила волосся.

"Львів, спасибі!✋ 🏻Відбувся перший допрем'єрний показ нашої класної комедії «Любов і блогери»!❤️🎬 Я нарешті перший раз переглянула фільм... і це дійсно дуже гідно. 🏻Комедія для всієї родини! А далі, 12 січня, нас зустрічає Івано-Франківськ!!! Лінія Кіно Космос! Удачі нам, команда!!!🎬👏🏻» - писати Сумская під кадрами.

Шанувальники підтримали:

"Ви створили таку атмосферу; вітаємо! Будемо чекати ти прем'єр в кінотеатрах💖; Івано Франківськ чекає вас; чекаємо з нетерпінням прем'єри в кінотеатрах!! Швидше б вже) 🔥 ❤ ️ Очень дуже інтригуюче! 😍 ; Дуже крутий фільм, легкий, смішний, а жарти це щось; Вітаю з прем'єрою)))».

Раньше Ольга Сумська з чоловіком Віталієм Борисюком та донькою Ганною зараз відпочивають у Буковелі, звідки артистка ділиться цікавими кадрами.

"Сьогодні День подяки! Отже, хочемо сказати спасибі команді гірськолижного курорту @bukovel за красу, яка нас оточує!❄Цього року в Буковелі справжня насолода! Ну і мама на трасі – це окрема тема 😂 ⛷ ...Аня @ gandzyazen відразу зробила пародію під назвою «о, як дзвенить!» - написала актриса в новому пості.

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