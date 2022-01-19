Як повідомляє Politeka.net, легендарна українська співачка Наталія Могилевська влаштувала незвичайну "битву образів", причому своїх. В Instagram-сторіс зірка опублікувала кілька кадрів, на яких показала себе в різних нарядах, в різні роки і в різних проектах.

"Пропоную згадати яскраві образи від Ольги Слонь і вибрати кращий. Голосуйте", - підписала сторіс зірка.

Так, Наталія виклала кадри з "Танців з зірками", "Голосу країни" та інших телепроектів, на яких з'являлася в цих образах. Треба сказати, що наряди дійсно красиві і елегантні, вони підкреслюють всі достоїнства фігури і стрункі ноги зірки.

На одній з фотографій Могилевська зображена зі своїм колишнім партнером по "Танцях з зірками" Владом Ямою. Тут вона в хитромудрому платті з довгою темною спідницею і об'ємним білим верхом з відкритим декольте. На ще одному кадрі Наталія позує в компанії Монатіка і продюсера "Голосу країни" Володимира Завадюка. Тут на ній скромне бежеве плаття з паєтками.

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