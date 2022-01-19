Как сообщает Politeka.net, легендарная украинская певица Наталья Могилевская устроила необычную "битву образов", причем своих. В Instagram-сторис звезда опубликовала несколько кадров, на которых показала себя в разных нарядах, в разные годы и в разных проектах.

"Предлагаю вспомнить яркие образы от Ольги Слонь и выбрать лучший. Голосуйте", - подписала сторис звезда.

Так, Наталья выложила кадры с "Танців з зірками", "Голосу країни" и других телепроектов, на которых появлялась в этих образах. Надо сказать, что наряды действительно красивые и элегантные, они подчеркивают все достоинства фигуры и стройные ноги звезды.

На одной из фотографий Могилевская запечатлена со своим бывшим партнером по "Танцях з зірками" Владом Ямой. Здесь она в замысловатом платье с длинной темной юбкой и объемным белым верхом с открытым декольте. На еще одном кадре Наталья позирует в компании Монатика и продюсера "Голосу країни" Владимира Завадюка. Тут на ней скромное бежевое платье с пайетками.

Напомним, Могилевская обескуражила видом с бокалом в руках: "У меня для вас подарок".

Как сообщала Politeka, Похудевшая Могилевская удивила новым образом на премьере у Поляковой: "Оля, я так спешила к тебе".

Также Politeka писала, что Могилевская в одном полотенце разговорилась о страхе постареть и операциях: "Итак, продаём квартиру и...".