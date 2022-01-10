Как пишет Politeka.net, 46-летняя Наталья Могилевская является не только успешной певицей, но и продюсером. Звезда также ведет активно страничку в Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.
На новом фото Наталья осталась только в полотенцах - одним прикрыла тело, а второе было на голове. Звезда в руках держала зеркало, а сама отвернулась от камеры.
"Не доводите себя до состояния, когда вы продаете квартиру ради того чтобы поменять лицо!
Я помню впервые поймала себя на страхе постареть лет в 18. И с тех пор я наблюдаю, как по-разному люди вокруг меня реагируют на своё взросление.
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Некоторые из подруг довели этот страх до панического состояния и готовности продать квартиру за возможность потерять лицо.
Мне кажется, что нужно искать секрет в том, почему некоторые пожилые люди имеют счастливое лицо и чувствуют себя гармонично, а некоторые всё так и не смирились с пришедшей старостью, имеют злобный и ворчливый характер.
Я думаю, что здесь как никогда применимо моё любимое правило "счастливая женщина некрасивой не бывает"
Итак, продаём квартиру и едем в Индию в поисках счастья, и черт с ним, с этой операцией!, - написала Наталья.
Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:
"Красотка", "Вы моя Богема, Вдохновение и Идеал", "Вы наверное имели ввиду, за возможность НЕ потерять лицо?", "Красотка, будь здорова".
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