Певица Наталья Могилевская показала, как выглядит, оставшись в одном полотенце и рассказала об изменениях во внешности в результате старения.

Как пишет Politeka.net, 46-летняя Наталья Могилевская является не только успешной певицей, но и продюсером. Звезда также ведет активно страничку в Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.

На новом фото Наталья осталась только в полотенцах - одним прикрыла тело, а второе было на голове. Звезда в руках держала зеркало, а сама отвернулась от камеры.

"Не доводите себя до состояния, когда вы продаете квартиру ради того чтобы поменять лицо!

Я помню впервые поймала себя на страхе постареть лет в 18. И с тех пор я наблюдаю, как по-разному люди вокруг меня реагируют на своё взросление.

Некоторые из подруг довели этот страх до панического состояния и готовности продать квартиру за возможность потерять лицо.

Мне кажется, что нужно искать секрет в том, почему некоторые пожилые люди имеют счастливое лицо и чувствуют себя гармонично, а некоторые всё так и не смирились с пришедшей старостью, имеют злобный и ворчливый характер.

Я думаю, что здесь как никогда применимо моё любимое правило "счастливая женщина некрасивой не бывает"

Итак, продаём квартиру и едем в Индию в поисках счастья, и черт с ним, с этой операцией!, - написала Наталья.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Красотка", "Вы моя Богема, Вдохновение и Идеал", "Вы наверное имели ввиду, за возможность НЕ потерять лицо?", "Красотка, будь здорова".

Напомним, Могилевская впечатлила видом среди четырех Дедов Морозов

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