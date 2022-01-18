Як повідомляє Politeka.net, популярна гумористична актриса, зірка "Жіночого кварталу" Катя Нікітіна, яка прославилася своєю приголомшливою гнучкістю, часто радує фоловерів яскравими публікаціями в своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу красуня виклала на своїй сторінці знімки з нової фотосесії в стилі 90-х.

На фотографіях Катя позує на темному тлі, вона вмостилася в магазинний візок і забавно крутиться перед камерою. Для фотозйомки актриса вибрала кислотно-яскраве вбрання – на ній вузькі блакитні лосини і рожева курточка, під якою видно такий же рожевий ліф від купальника. Волосся дівчини завиті і зібрані в недбалий хвостик на маківці, а на її обличчі яскравий макіяж.

У підписі до фотографій Нікітіна написала: "Мені здається, я повинна була народитися в 90-х. Як вважаєте? Приголомшлива фотосесія. Дуже подобається образ. Настюш, спасибі". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нові фото зірки, засинаючи її компліментами: "Вау, дуже круто", "Ви можете створити гарний настрій", "Красуня", "Образ твій чудовий, ти – синонім краси", "Дуже красива".

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