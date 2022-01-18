Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Наталія Могилевська поділилася теплим атмосферним фото. Вона позувала в красивому світлому костюмі, сидячи в кріслі біля ялинки. В руках у неї була книга, про яку артистка згадала в пості.
"Розумні люди читають бізнес-книги, дуже розумні читають художні книги. Як ви думаєте чому?",- підписала фото Могилевська.
У коментарях їй залишили масу теплих слів. Також шанувальники вирішили поміркувати над словами артистки.
"Мерзнуть ніжки? Вам би затишні вовняні шкарпетки", "Дуже красива і романтична Наталя", "Щоб відпочити", "Книги вчать мислити, аналізувати, захоплюють і розвивають", "Художні книги наповнюють, надихають, збагачують внутрішній світ і дарують неймовірні емоції)", - пишуть користувачі Мережі.
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Нагадаємо, що Наталя Могилевська показала, як "знущається" над своїм улюбленцем.
А ще Politeka писала, що Могилевська вразила видом з келихом в руках:"у мене для вас подарунок".
Також Politeka повідомляла, що Могилевська приголомшила образом на прем'єрі у Полякової:"Оля, я так поспішала...".