Відома співачка і продюсер Наталія Могилевська, яка була головною суддею проекту «Співають всі», зачарувала яскравим домашнім образом біля святкової ялинки.

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Наталія Могилевська поділилася теплим атмосферним фото. Вона позувала в красивому світлому костюмі, сидячи в кріслі біля ялинки. В руках у неї була книга, про яку артистка згадала в пості.

"Розумні люди читають бізнес-книги, дуже розумні читають художні книги. Як ви думаєте чому?",- підписала фото Могилевська.

У коментарях їй залишили масу теплих слів. Також шанувальники вирішили поміркувати над словами артистки.

"Мерзнуть ніжки? Вам би затишні вовняні шкарпетки", "Дуже красива і романтична Наталя", "Щоб відпочити", "Книги вчать мислити, аналізувати, захоплюють і розвивають", "Художні книги наповнюють, надихають, збагачують внутрішній світ і дарують неймовірні емоції)", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Наталя Могилевська показала, як "знущається" над своїм улюбленцем.

А ще Politeka писала, що Могилевська вразила видом з келихом в руках:"у мене для вас подарунок".

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