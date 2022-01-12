Як пише Politeka.net, Наталія Могилевська - успішний продюсер і співачка з України. У зірки є собака - Чорний лабрадор (дівчинка) на прізвисько Ая. Зірка зізнавалася, що не знала як назвати домашнього улюбленця, тому просто взяла першу і останню букву алфавіту для клички. Також в одному з інтерв'ю Наталія зазначила, що коли їхала за собакою, то хотіла взяти лабрадора-хлопчика шоколадного кольору, але повернулася з дівчинкою чорного кольору, так як відразу зрозуміла, що це її собака. На новому фото в Instagram Могилевська показала свою улюбленицю і" знущання " над нею.

На фото Наталя була разом з собакою. На Ая були надіті вушка кролика.

"Роби те, що тобі подобається робити!

Так радять імениті і знамениті на весь світ психологи.

Я захотіла, щоб Ая стала кроликом. Тепер Ая-кролик.

Я вважаю, що саме час зателефонувати в службу порятунку тварин і поскаржитися на Могилевську, що вона знущається над тваринами", - написала Наталя, жартуючи.

Фанати поставили майже 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"А як кликати собачку?", "Мілота", "Наташа, яка ви класна", "ви дуже красива", "Милахи дві", " красуня. Найкраща з твоїх останніх".

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