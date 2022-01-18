Известная певица и продюсер Наталья Могилевская, которая была главной судьей проекта «Співають всі», очаровала ярким домашним образом возле праздничной елки.

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Наталья Могилевская поделилась теплым атмосферным фото. Она позировала в красивом светлом костюме, сидя в кресле возле елки. В руках у нее была книга, о которой артистка упомянула в посте.

«Умные люди читают бизнес-книги, очень умные читают художественные книги. Как вы думаете почему?», - подписала фото Могилевская.

В комментариях ей оставили массу теплых слов. Также поклонники решили порассуждать над словами артистки.

«Мёрзнут ножки? Вам бы уютные шерстяные носочки», «Очень красивая и романтичная Наталья», «Чтобы отдохнуть», «Книги учат мыслить, анализировать, увлекают и развивают», «Художественные книги наполняют, вдохновляют, обогащают внутренний мир и дарят невероятные эмоции)», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Наталья Могилевская показала, как "издевается" над своим любимцем.

А еще Politeka писала, что Могилевская впечатлила видом с бокалом в руках: "У меня для вас подарок".

Также Politeka сообщала, что Могилевская ошеломила образом на премьере у Поляковой: "Оля, я так спешила…".