Як передає Politeka.net, в Instagram у MARUV, яка примудряється виступати як в Україні, так і в Росії, з'явилося відео зі зйомки. Співачка позувала в білому обтягуючому комбінезоні з корсетом. Образ доповнив лаковий чорний плащ, який артистка накинула зверху.

Варто відзначити, що MARUV відома своїм незвичайним особливим стилем, який відрізняється особливою відвертістю і зухвалістю. Вона часто використовує шкіряні речі, а також наряди з латексу. На відео співачка показувала непристойні жести.

"SWAG", - підписала відео зірка.

У коментарях їй залишили масу відгуків і компліментів про її зовнішність.

"Завжди стильна", "Красуня", «це вона показала Насті Каменських», «дуже круто ви знімаєте рілс для просування», «яка ж крута», «киця», "Бомба", "Ось це стиль! Факи незрівнянні, як завжди) і ви незрівнянні», - пишуть користувачі Мережі.

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