Як пише Politeka.net, в Instagram MARUV поділилася серією фото, на яких постала в образі спокусливої байкерші. Як відомо, крім сольної кар'єри артистка розвиває власний бренд одягу, який вона завжди рекламує на собі.

На свіжих кадрах вона постала в білому корсеті і лосинах. Образ доповнила шкіряна куртка і важкі черевики. Співачка осідлала мотоцикл, надавши образу ще більшої зухвалості.

"MOTOMAMI. Оцініть від 1 до 10", - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Дорогий щоденник, сьогодні я побачила божество", "Фото дуже класні", "Твій творчий потенціал здається безмежним", "Мільйон з десяти", "Ось це мамі. Звичайно ж тут цифр не вистачить, щоб оцінити) гаряче», «найкрутіша байкерша», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що MARUV у вузькому корсеті зачарувала новорічною фотосесією:"Мадонна в молодості".

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