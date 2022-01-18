Как передает Politeka.net, в Инстаграм у MARUV, которая умудряется выступать как в Украине, так и в России, появилось видео со съемки. Певица позировала в белом обтягивающем комбинезоне с корсетом. Образ дополнил лаковый черный плащ, который артистка набросила сверху. На видео певица показывала неприличные жесты.

Стоит отметить, что MARUV известна своим необычным особенным стилем, который отличается особой откровенностью и дерзостью. Она часто использует кожаные вещи, а также наряды из латекса.

«SWAG», - подписала видео звезда.

В комментариях ей оставили массу отзывов и комплиментов об ее внешности.

«Всегда стильная», «Красотка», «Это она показала Насте Каменских», «Очень круто вы снимаете рилс для продвижения», «Какая же крутая», «Киса», «Бомба», «Вот это стилек! Факи бесподобны, как всегда) И вы бесподобны», - пишут пользователи сети.

Напомним, что MARUV в невероятном наряде оседлала «железного коня»: «Самая крутая байкерша».

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