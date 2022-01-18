Как передает Politeka.net, в Инстаграм у MARUV, которая умудряется выступать как в Украине, так и в России, появилось видео со съемки. Певица позировала в белом обтягивающем комбинезоне с корсетом. Образ дополнил лаковый черный плащ, который артистка набросила сверху. На видео певица показывала неприличные жесты.
Стоит отметить, что MARUV известна своим необычным особенным стилем, который отличается особой откровенностью и дерзостью. Она часто использует кожаные вещи, а также наряды из латекса.
«SWAG», - подписала видео звезда.
В комментариях ей оставили массу отзывов и комплиментов об ее внешности.
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«Всегда стильная», «Красотка», «Это она показала Насте Каменских», «Очень круто вы снимаете рилс для продвижения», «Какая же крутая», «Киса», «Бомба», «Вот это стилек! Факи бесподобны, как всегда) И вы бесподобны», - пишут пользователи сети.
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